Milan | Saelemaekers duro | ‘Questo pareggio vale una sconfitta Manca la mentalità da killer sotto porta’ | Serie A

(Di giovedì 4 maggio 2023) 2023-05-04 00:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Alexisha parlato aTV dopo ilinterno con la Cremonese: “Secondo me siamo entrati bene nella partita. Nel primo tempo avevamo lagiusta, abbiamo avuto occasioni compresa la mia. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ il ritmo, dovevamo andare più veloci e abbiamo sbagliato alcune occasioni chiare. Il gol ci ha fatto male ma ilè una piccola nota positiva. Oggi però questo risultato è come unaper noi”. COSAAL– “Penso che forse l’atteggiamento e ladadavanti la porta. Però comunque abbiamo ...

Poi mi aspettavo un po' più di profondità tipo il gol annullato a, nel primo tempo c'..., Pioli: "Non riusciamo a sbloccare le partite". "Una squadra come la nostra non deve perdere ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo - Touré; Bennacer (1' st Krunic), Vranckx (30' st Tonali);(30' st Messias), Díaz, Origi (18' st Leao); De Ketelaere (18' ...Ormai è dimostrato che senza il portoghese titolare ilnon riesce a vincere. È un'altra ... Pochissimi centimetri di fuorigioco individuato al Var portano all'annullamento del gol di. ...

Pagelle Milan-Cremonese 1-1: Pioli (5) fa autogol. Si salva Saelemaekers (6,5). CDK (5) fa compassione Virgilio Sport

Tra i pochi giocatori che hanno convinto nel Milan contro la Cremonese c’è sicuramente Alexis Saelemaekers. La pagina Twitter Pallottole di calcio riporta alcuni dati del belga: ...Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV al termine della sfida contro la Cremonese, soffermandosi anche su cosa manca alla formazione rossonera: "Penso che ...