Milan | Messias | “Ecco le prime parole che mi ha detto Ibra…”

Occasione sprecata per ildi Pioli che nel match di San Siro con la Cremonese non va oltre l'1 a 1. Al gol di Okereke ha rispostosu punizione nei minuti di recupero, ma c'è tanto rammarico, come ha confermato ...e Roma arrancano Di questo ed altro si preoccupa il, in netta involuzione di gioco e ... Pioli punta su un turn over esagerato, va sotto e si salva connei minuti di recupero. La ...Come Bologna -, la partita da turn - over era una, quella in mezzo alle semifinali di ... sarebbe stato da scartare unimpiegato per linee interne Ah no, dimenticavo,può fare ...

Junior Messias, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 90min Italia. MILANELLO – «Quando ho visto lo stemma del Milan, mi sono reso conto di essere arrivato nel calcio ...Junior Messias, nella sua intervista a 90min Italia, ha parlato di quello che cambia tra uno spogliatoio di Serie B e uno di Serie A. Queste le sue parole: "Cambia tanto perché ...