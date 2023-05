Milan | De Ketelaere delude ancora | la risposta ai dubbi sul futuro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dele grandi attese delnei suoi confronti: laaisuldel belga Tornato titolare inCremonese, il pubblico di San Siro ha provato a spingere De. Il coro però è inutile: altra prestazionente del giovane belga, che ha anche sprecato una buona occasione davanti alla porta di Carnesecchi. La società rossonera ha però già dichiarato che lo attenderà, come hanno fatto con altri come Leao o Tonali, che però avevano dimostrato qualche segnale incoraggiante già al loro primo anno, a differenza del compagno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Dedelude ancora le grandi attese delnei suoi confronti: la risposta ai dubbi sul futuro del belga Tornato titolare inCremonese, il pubblico di San Siro ha provato a spingere De ...CDK L'ultimo è De, reo di aver sbagliato un gol davanti a Carnesecchi sullo 0 - 0. L'ennesima chance sprecata per un ragazzo su cui ilpunta parecchio, incitato dalla curva con cori ...... Bennacer (46' st Krunic); Saelemaekers (75' st Messias), De(63' Giroud), Brahim Diaz; Origi (63' Leao). Coach: Pioli COMMENTO DELLA PARTITA Come all'andata dove ilaveva pareggiato ...

Milan-Cremonese, le pagelle: De Ketelaere impaurito, 5. Chiriches prezioso: 7 La Gazzetta dello Sport

La delusione maggiore è chiaramente legata a chi è incaricato a farli i gol: contro i grigiorossi l’ex Liverpool non ha giocato male sulla fascia, ma è rimasto a secco, come il giovane connazionale, ...Un’altra notte da dimenticare per Charles De Ketelaere. Altri 62 minuti vissuti con gli occhi ... Inizia la sua ripresa ma dura come al solito poco. Poco perché il Milan è bloccato sullo zero a zero ...