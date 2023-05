Milan-Cremonese | brutta frenata | la Champions si allontana

Ilpareggia 1 - 1 in casa con lain una partita giocata con molte seconde linee: l'analisi dal Meazza di Francesco ...Ildi Stefano Pioli sta dimostrando di essere in palese difficoltà in campionato e l'1 - 1 casalingo, ottenuto al 93' in rimonta contro ladi Davide Ballardini, mette nei guai il Diavolo ......00 Juventus - Lecce 2 - 1 18:00 Sampdoria - Torino 0 - 2 18:00 Salernitana - Fiorentina 3 - 3 21:00 Verona - Inter 0 - 6 21:00 Lazio - Sassuolo 2 - 0 21:00 Monza - Roma 1 - 1 21:00...

Milan-Cremonese 1-1: gol di Okereke e Messias | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Brutta battuta d'arresto per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera a San Siro contro la Cremonese ha strappato un punto solo al 93esimo.1°Il gol di Okereke è una grande prodezza: se lo avesse fatto un rossonero se ne parlerebbe per giorni2°Pickel e Quagliata, due espulsi in due partite: calma ragazzi, la rosa è corta, non possiamo per ...