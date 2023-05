Milan | Ambrosini | «De Ketelaere fa troppa fatica | su Brahim Diaz…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Massimo, ex centrocampista del, ha parlato delle recenti prestazioni di Charles Decon il club rossonero Massimo, ex centrocampista del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Una prova di Giroud con Origi poteva essere intrigante. De Ketalaere è stato più dentro la partita di altre volte, ma quando deve incidere e fare una giocata di cattiveria fa. Oggi ha toccato più palloni rispetto alle volte, ma faad incidere in queste situazioni. Origi ha dato di più questa sensazione, poi sta mancandoDiaz».