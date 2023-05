Milan | altro pari deludente | Pioli sbotta con i suoi

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’1-1 a San Siro contro la Cremonese complica e non di poco la corsa al quarto posto per i rossoneri: la sfida con la Lazio è decisiva PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Pareggio amarissimo per ilnel turno infrasettimanale a San Siro contro la Cremonese. Sulla carta quello dei rossoneri era l’impegno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ma è un lampo, isolato tra l'in una notte da dimenticare. La Cremonese non sta a guardare: a ...in un colpo solo Thiaw e Kalulu e firma il più splendido dei suoi gol sotto gli occhi di un...La farsa del Var ha concesso unepisodio irresistibile, diventa virale il gol di Immobile, ... Valutazione opposta all'Inter è quella delin confusione difensiva e senza la lucidità mentale ...... proteggendolo dalla Juve, e ha rosicchiato punticini a Roma e, prossimo avversario. La Lazio ... Senza dire, aggiungere, se non che siamo molto secondi. Molto. E non diciamo, ...

CorSera - Milan, altro passo falso: questo è un pari che vale come una sconfitta. E la corsa... Milan News

Pareggio amarissimo per il Milan nel turno infrasettimanale a San Siro contro la Cremonese. Sulla carta quello dei rossoneri era l’impegno più semplice tra le sei squadre in lotta per la ...Niente Giro d’Italia per Gino Mader, il 26enne svizzero della Bahrain-Victorious che nel 2021 aveva vinto la tappa di Ascoli Piceno: la squadra, che al Giro punta forte sugli azzurri Damiano Caruso, ...