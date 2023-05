Milan | altro che Champions | nel 2023 il bilancio è quasi da retrocessione

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un pareggio che vale come una sconfitta. Ilnon va oltre l'1-1 contro la Cremonese e se Messias non avesse trovato la punizione con...

...l'Inter gioca a tennis a Verona e scavalca il; la Juve ritrova Vlahovic in gol, batte il Lecce e dopo tre sconfitte di fila e un pareggio, torna a vincere. La bagarre è totale nell'...Ma è un lampo, isolato tra l'in una notte da dimenticare. La Cremonese non sta a guardare: a ...in un colpo solo Thiaw e Kalulu e firma il più splendido dei suoi gol sotto gli occhi di un...La farsa del Var ha concesso unepisodio irresistibile, diventa virale il gol di Immobile, ... Valutazione opposta all'Inter è quella delin confusione difensiva e senza la lucidità mentale ...

CorSera - Milan, altro passo falso: questo è un pari che vale come una sconfitta. E la corsa... Milan News

Con la Lazio partita ad altissimo rischio. Pioli duro coi giocatori per la flessione di rendimento in campionato, che può compromettere la ...Inter, scelto il nuovo centrale difensivo in vista della partenza di Milan Skriniar: arriva dalla Bundesliga ed èuna beffa per la Roma ...