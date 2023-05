Migranti | Piantedosi | “Obiettivo prioritario del governo è ridurre i flussi in entrata”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “L’delresta quello diine su questo continueremo a operare con determinazione al fine di contrastare l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani facendo valere, in tutte le sedi, le legittime posizioni dell’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel corso del question time al Senato. “Domani si riunirà il Gruppo di lavoro italo-tunisino per la lotta all’immigrazione irregolare – ha detto -. L’impegno bilaterale si salda con la nostra azione a livello europeo. In tale ottica, abbiamo contribuito al buon esitodella missione svolta dal Commissario UE agli Affari Interni Johansson a Tunisi, lo scorso 27 aprile, per facilitare il dialogo tra il Paese africano e ...

... Tajani e, per una prima presa di contatto con le diverse autorità libiche, ma non era ...libico per facilitare una pacificazione definitiva della Libia e per fermare il flusso di...... nonché al Ministro degli interni, al Ministro della Protezione civile Musumeci , al ... Il cas in arrivo "Già nel 2015 abbiamo ospitato 100e lo scorso anno 20 profughi ucraini", ha ...La premier era stata a Tripoli il 28 gennaio, accompagnata dai ministri Tajani e Matteo,... per quanto riguarda gli arrivi divia mare in Italia. Sono stati 16.637 gli arrivi al 2 ...

Emergenza migranti, il ministro Piantedosi annuncia il piano per Lampedusa Il Tempo

L'interlocuzione non è facile e bene hanno fatto Meloni e poi i ministri Crosetto e Piantedosi a ricevere il visitatore ... massiccio esodo di migranti su cui organizzazioni criminali lucrano senza ...Giovedì, 4 maggio 2023 Home > aiTv > Piantedosi: Sicurezza nelle città è priorità per il Governo (Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2023 "La sicurezza delle città, in particolare delle aree urbane ...