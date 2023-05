Migranti | Lollobrigida | “In Francia pensassero ai loro casini”

(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – “Non commento i ministri francesi, non vedo perché devo perdere tempo”. Così il ministro per l’Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco, in Senato, interpellato in transatlantico dopo le parole del ministro degli Interni di Parigi Darmanin, che ha attaccato Roma sulla gestione dei. “Ha risolto – replica ancora – i suoi problemi, con le manifestazioni delle pentole?, perché pensa all’Italia, visto che hanno tantiin”. L'articolo proviene da Italia Sera.

