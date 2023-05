Migranti | la Francia attacca di nuovo l’Italia «Il governo Meloni è incapace di gestirli» Ira di Roma | a rischio la visita di Tajani

(Di giovedì 4 maggio 2023) Le parole del ministro degli interni Darmanin in una intervista radiofonica. Pochi giorni fa l’annuncio che Parigi schiererà 150 gendarmi al confine italiano contro i passaggi illegali

il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, attacca il governo italiano e definisce Meloni incapace di risolvere la questione. "La signora Meloni " dice il ministro " guida un ...I problemi alla frontiera tra Italia e Francia per quanto riguarda i migranti, ha chiarito Darmarin, dipendono dalla premier italiana che "non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è ...

I problemi alla frontiera tra Italia e Francia per quanto riguarda i migranti, ha chiarito Darmanin, dipendono dalla premier italiana che “non è in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è ..."C'è un afflusso di migranti a Mentone perché Giorgia Meloni ... additandola di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia: “Meloni è come Le Pen, dice 'vedrete questo, vedrete ...