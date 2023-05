Migranti | il ministro francese Darmanin attacca Meloni | Incapace di risolvere i problemi | A rischio la visita di Tajani a Parigi

(Di giovedì 4 maggio 2023) Leggi Anche: 'La frontiera del Mediterraneo è un problema europeo' - 'Pnrr sfida per tutti, la priorità è non perdere soldi' 'C'è un vizio nell'estrema destra ed è quello di mentire alla ...

AGI - Nuovo scontro Italia - Francia sui. L' Italia si trova a fronteggiare 'una gravissima crisi migratoria' ma ' è incapace di gestire i problemi migratori ', ha attaccato ildell'Interno francese, Gerald Darmanin . ' ...... il responsabile dell'Interno ammette ci sia stato "un afflusso die soprattutto minori" ... L'attacco delfrancese al governo Meloni ha provocato (inevitabilmente) un contraccolpo ......a Parigi a rischio Rischia di saltare la missione deldegli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell'attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui. ...

"Chi sta prendendo in giro Jordan Bardella”, ha risposto il ministro dell'Interno, "C'è un afflusso di migranti a Mentone perché madame Meloni, scelta dagli amici di madame Le Pen, non è in grado di ...AGI - Nuovo scontro Italia-Francia sui migranti. L'Italia si trova a fronteggiare "una gravissima crisi migratoria" ma "è incapace di gestire i problemi migratori", ha attaccato il ministro ...