Migranti | Francia attacca di nuovo l' Italia | «Governo incapace di gestirli» Ira di Roma | salta la visita di Tajani a Parigi Meloni-Haftar | focus sui flussi

...sulla gestione dei. "Ha risolto - replica ancora - i suoi problemi, con le manifestazioni delle pentole Pensassero a loro, perché pensa all'Italia, visto che hanno tanti casini in".AGI - Nuovo scontro Italia -sui. L' Italia si trova a fronteggiare 'una gravissima crisi migratoria' ma ' è incapace di gestire i problemi migratori ', ha attaccato il ministro dell'Interno francese, Gerald ...L'Aula della Camera approva il decreto, mentre lainfiamma il clima criticando con durezza ...

Migranti, Tajani annulla viaggio a Parigi dopo la critiche di Darmanin a Meloni Corriere della Sera

(Adnkronos) - "Non commento i ministri francesi, non vedo perché devo perdere tempo". Così il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in Senato, interpellato in t ...Di nuovo ai minimi termini le relazioni diplomatiche tra Italia e Francia dopo le incaute dichiarazioni del mnistro francese dell'Interno Gérald Darmanin a proposito della gestione, da parte della pre ...