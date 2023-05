Migranti | da Francia nuovo attacco all' Italia A rischio visita Tajani a Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023), 4 mag. (Adnkronos) - La premierna Giorgia Meloni "non è in grado di risolvere i problemi migratori" dell', un Paese che sta vivendo una "gravissima crisi migratoria". L'arriva dal ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. "Meloni, alla guida del governo di estrema destra scelto dagli amici della Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta", ha dichiarato il ministro commentando durante il programma 'Les grandes gueules' dell'emittente Rmc le osservazioni del presidente del Rn, Jordan Bardella, sulla situazione migratoria al confine franco-no. "Sì, c'è un afflusso die soprattutto di minori" nel sud della, ha proseguito Darmanin, puntando il dito contro ...