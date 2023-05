Micol Olivieri | il primo amore è stato un dramma | «Mi ha annullata» Il toccante sfogo su Instagram

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 4 maggio 2023), nelle sue ultimestories ha consigliato ai suoi follower di vedere il film Mia, che parla di un’adolescente alle prese con unmalato. «Questo film è veramente qualcosa che vale la pena vedere. Alcue scene mi è sembrato di sentirle proprio nello stomaco», ha spiegato. Poi l’attrice della serie televisiva I Cesaroni ha fatto piccolo accennoalla sua prima relazione «travagliata».suL’attrice ha spiegato ai suoi follower cosa è significato per lei vivere unmalato e fatto di privazioni. «C’è una scena particolare del film che è stata per me un cazzotto nello stomaco. La scena del papà quando prende la figlia, la porta davanti allo specchio e le dice: “Sei brutta”». Poi ...