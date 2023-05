Michele Emiliano assolto nel processo per finanziamento illecito alle primarie Pd | condannato il suo ex capogabinetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Tribunale di Torino hail presidente della Regione Puglia, accusato diper alcuni finanziamenti durante ledel Pd nel 2017.invece a quattro mesi il suo ex capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, oggi parlamentare dem, ma solo per uno dei due episodi contestati. Stessa condanna anche per l’imprenditore Vito Ladisa, mentre l’altro imprenditore coinvolto nell’inchiesta, Giacomo Mescia, è stato. Ladisa e Stefanazzi sono stati anche condannati a una multa di 20mila euro. «Sapevo sin dall’inizio di queste indagini durate 5 anni di essere completamente innocente – ha dettodopo la sentenza – Il fatto che finalmente oggi lo abbia accertato il giudice mi dà ...

