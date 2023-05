Meteo Roma Le previsioni di venerdì 5 maggio 2023

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023)Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio per nuvolosità alta in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +24°C. Il: Cieli Sereni e Temperature Piacevolisi prepara a godere di una splendida giornata di sole, senza pioggia, secondo quanto previsto dagli esperti del tempo. Le temperature rimarranno in linea con la stagione, con una massima di 24°C e una minima di 12°C. L’altitudine alla quale lo zero termico si attesterà sarà di 3425 metri. I venti moderati soffieranno da Nordest durante la mattinata e da Ovest nel pomeriggio, garantendo una piacevole brezza. Al momento, non sono presenti ...