Meteo | le previsioni fino al weekend | c' è una sola giornata da bollino rosso

Queste, nel dettagli, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Giovedì 4 maggio 2023 Tempo stabile e soleggiato. Innocue velature in serata sui cieli del ponente. Venti assenti al ...... Dall'Antartide all'Himalaya sino all'appenninico Monte Cimone che fornisce i dati per lein Italia. Il generale dell'Aereonautica Luca Baione dell' Organizzazione Meteorologica ...- - > Lein Friuli.in miglioramento in Friuli dove secondo leper oggi è previsto tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso, più sereno sulla costa, mentre sulle ...

Meteo, previsioni: ancora pioggia fino a domani. «Il Po cresciuto di mezzo metro». Ma poi scoppia l’estate Corriere della Sera

Instabilità e maltempo in Sicilia anche per la giornata di giovedì 4 maggio anche se è atteso un miglioramento generale. Le temperature rimangono stazionarie ...Cielo parzialmente nuvoloso ma senza piogge a Roma e nelle altre province del Lazio, dove il termometro supererà i venti gradi in tutta la regione ...