Meteo | in Lombardia weekend con nuvole e instabilità

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La presenza di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, per la giornata di oggi, in, tempo generalmente stabile. Il bollettinodiffuso da Arpaindica, per domani e sabato, un lieve cedimento di tale struttura che determinerà nuvolosità irregolare eper lo più limitata ai rilievi. Tra domenica e lunedì, infine, è atteso il transito di una struttura depressionaria che porterà precipitazioni estese a gran parte della regione.

Ilmigliora e la situazione dei danni del maltempo in Romagna è in via di lento miglioramento ma ... Impegnati nelle operazioni 300 vigili del fuoco, con rinforzi provenienti da Veneto,, ...... con rinforzi giunti da Veneto,, Toscana. 1.000 gli interventi fatti finora tra le ... Grazie al miglioramento delle condizionila situazione risulta migliorata, anche se resta lo stato ......provenienti dae Toscana. Più di 1.000 gli interventi effettuati, nelle province di Ravenna, Bologna e Forlì - Cesena. Scuole chiuse in molti comuni della Romagna. Le condizioni...

Previsioni meteo venerdì 5 maggio: a Milano e in Lombardia sole e caldo. Domenica temporali e grandine Corriere Milano

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – La presenza di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, per la giornata di oggi, in Lombardia, tempo generalmente stabile. Il bollettino meteo diffus ...Altra giornata di maltempo domani 5 maggio sull’Emilia Romagna, già duramente colpita nella giornata di ieri: prevista un’allerta meteo ...