«Messi al Psg una storia senza amore | giocava in Ligue 1 come se andasse dal dentista» L’Equipe

(Di giovedì 4 maggio 2023) In Franciagià se lo piangono.scrive di una “”. Nel suo editoriale Vincent Duluc conta addirittura le lacrime offerte dall’argentino al Psg: una sola volta, ha pianto. Perché al di là dei mutui affari ora che “la rottura sembra definitiva, è la mancanza d’, più del virginale record europeo, in due stagioni, a lasciare la traccia più notevole, in questa vicenda incompiuta”. Duluc dice che“sembrava voler giocare in1 tanto quanto voleva andare dal”. Però quando andrà via “lascerà uno strano segno, e non solo perché avrà mostrato il meglio di sé nei mesi e nelle settimane in cui pensava solo ai Mondiali e Argentina. Dopo due nuove eliminazioni agli ottavi ...

... un centinaio di "ultrà" vestiti di nero, c'erano soprattutto Verratti,, Neymar e il tecnico Christophe Galtier. Un gruppo si è staccato dai manifestanti sotto la sede delper raggiungere ...A fine stagione, le duen parti si diranno sicuramente addio, ma la stampa argentina non ci sta e attacca: 'Ilnon sarà mai grande come Lionel- scrive 'TyC Sports' - . La rottura con i ...È chiaro che ilnon ha più interesse nei suoi campioni, perché ambisce a rivoluzionare la rosa. Oltre, anche il brasiliano Neymar è in fase di rottura con la squadra di Parigi.

Messi lascerà il PSG a fine stagione, è deciso: solo tre squadre possono prenderlo Fanpage.it

Il biennio di Leo Messi sotto la Tour Eiffel è destinato ad essere ricordato ... Decisamente troppo poco, visto che in campo europeo per due anni il PSG si è fermato agli ottavi di finale, mentre in ...Sicurezza rafforzata oggi davanti al centro sportivo del Camp des Loges, dove si allena il Paris Saint-Germain, e sotto casa di alcuni giocatori come Neymar, Lionel Messi e Marco Verratti, dopo che ie ...