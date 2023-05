Mercato Napoli | si muovono le punte | resta caldo il nome di Retegui

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nonostante l’obiettivo primario in questo momento sia lo Scudetto che potrebbe arrivare già stasera, giovedì 4 maggio, ilsarebbe anche vigile sulin vista della prossima sessione di luglio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dei partenopei non si sarebbe ancora ritirata dalla corsa per il neo attaccante dell’Italia Mateo. Il centravanti del Tigre sarebbe finito sulla lista di molti club tra cui anche gli azzurri decisi a non mollare l’osso. Giuntoli, ampia concorrenza perCon la sfida Scudetto tra Udinese eall’orizzonte il club campano starebbe già preparando i prossimi colpi disu cui affondare nella sessione estiva dei trasferimenti. In caso dovesse partire ...