Mercato Napoli | idea brasiliana per la porta | gli occhi di Giuntoli su Adriel

(Di giovedì 4 maggio 2023) Con la stagione di Serie A che volge ormai verso il termine, si inizia a pensare ad alcune soluzioni per il futuro. Iltra i pali ha potuto ammirare le prestazioni ottimali di Alex Meret, tra i protagonisti dell’annata azzurra. Nonostante tutto il DS Cristianostarebbe pensando di rinforzare il reparto in vista della stagione 2023-2024 che sarà densa di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia.e Spallettipunta suSecondo quanto rito da Tmw, le attenzioni delsi sarebbero posate sul portiere classe 2001 del Gremio,. Dal Brasile giungono voci di rottura totale tra l’estremo difensore e il club; in questo casopotrebbe ...

... ndr) per non intensificare ilnapoletano, cerchiamo di prendere ilmilanese. ... "Essendo che il lavoro era per me moltissimo su... decisi di fare una società con i calabresi, ...Notizie Calcio- Secondo quanto riferito dal portale footmercato.net ilsarebbe interessato all'acquisto di Kevin Danso . CalciomercatoIl difensore austriaco del Lens piace anche all'Inter. Gioca nel Lens ed ha 24 anni. La situazione di Kim potrebbe preoccupare ilche inizia a pensare ad un eventuale sostituto, mentre l'...E' poi probabile che, con lo scudetto del'sicuro', tanti abbonamenti allo streaming siano ... Canale 5 " che non ha ottenuto prede in questo strano prolungamento straordinario deldi sub ...

Scudetto Napoli Marika Fruscio è già pronta, e intanto sfoggia un lingerie da urlo FOTO Calciomercato.com

L’università degli studi di Napoli “Parthenope” ha conferito oggi il dottorato di ricerca in “Economia, statistica e sostenibilità” al professor ...Il traguardo è ad un passo. Mancano gli ultimi cento metri. Niente volata di gruppo il Napoli ha staccato tutti gli avversari ormai da tempo ma soltanto l'ultima pedalata vigorosa ...