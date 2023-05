Meloni vede Haftar Focus sui migranti

Nel corso del faccia a faccia,ha ribadito che l'Italia conferma il sostegno all'azione delle Nazioni Unite in Libia nella rivitalizzazione del processo politico che possa portare ad elezioni ...ha espresso preoccupazione per il conflitto in Sudan. Circa due ore di colloquio per uno "scambio su alcuni temi fondamentali di reciproco interesse, in particolare la crescita senza ...era stata a Tripoli lo scorso 28 febbraio, ma non aveva incontrato il generale, la cui base è nell'area di Bengasi. 4 maggio 2023

Il generale libico Haftar a Roma: in corso l’incontro con Meloni Il Sole 24 ORE

In mattinata, lo spostamento a Palazzo Chigi. Qui Giorgia Meloni ha voluto veder chiaro su un punto specifico: l'aumento repentino di partenze di migranti dalla regione da lui controllata. Dalla ...Giorgia Meloni, definendolo "incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta". La leader di Fratelli d'Italia, secondo il politico francese, "è come Marine Le Pen, dice 'vedrete ...