Meloni si arrabbia con Parigi ma voleva arrabbiarsi di più

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'attacco francese brucia e Salvini sparge benzina. La premier blocca il viaggio oltralpe di Tajani ma non va oltre per evitare l'incidente diplomatico. E intanto il suo ministro degli Esteri parla di "pugnalata alle spalle", come fu definita l'offensiva militare dell'Italia nel 1940