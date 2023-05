Meloni | Scriviamo un nuovo patto fiscale con gli italiani

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - "Penso alla necessità di garantire una migliore proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario per costruire un fisco più equo e capace di mettere, soprattutto chi è più in difficoltà, nelle condizioni di adempiere ai pagamenti senza ingiuste onerosità". Lo dice Giorgianel video messaggio inviato all'Assemblea Generale dei Commercialisti in corso a Roma. "Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delegaè solo all'inizio. C'è tanto lavoro da fare, ma sono certa che potremo contare sul vostro prezioso contributo. I professionisti hanno tutte le competenze necessarie per aiutare il decisore politico, affiancarlo nella definizione di norme spesso molto tecniche e nel processo di semplificazione della burocrazia, dove possibile, perché anche questo va fatto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia ...

Matteo Salvini è il nuovo Commissario per la siccità nominato da Giorgia. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha avuto la delega a presiedere la cabina ...Al momento in cui...E perva bene così Rai Spagna, Fuortes magna. À la guerre! I francesi si sono presi la ... Italiani, popolo occupato, vidal fronte di Viale Mazzini, dove ieri è stato approvato il ......premier), peraltro dileggiata ricorrendo ai più triviali stereotipi . Forse la paladina del progressismo e dei diritti non se n'è accorta. Il silenzio della femminista Elly Mentre, ...

Meloni ai commercialisti: scriviamo insieme un nuovo Patto fiscale - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Saluto di Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti in corso a Roma. "Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo ..."Noi pensiamo che non si possa prescindere dalle competenze, particolarmente dalle competenze dei professionisti. Non possono farlo gli italiani, non possono farlo le Istituzioni. (ANSA) ...