Lavoro,parla del decreto solo con un video: nessuna conferenza stampa dopo il cdm . L'...con questo pauperismo ', commenta Giambruno. Lui che ha rilanciato con enfasi il 'video spot' nel ...... un rapporto di fiducia, semplificando - sottolinea- gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro un Fisco che troppo spesso e' sembrato vessatorio""Scusa, ma doveva farsi riprendere dentro a una salumeria In mezzo ai prosciutti È il presidente del Consiglio,con questo pauperismo". Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia, in un colloquio con Il Foglio, risponde così alle domande sul video con cui la premier sui social ha presentato il ...

Meloni,basta fisco vessatorio,riforma per rilanciare la crescita Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...