Meloni ai commercialisti | Scriviamo insieme nuovo patto fiscale

Credo che la scelta di dedicare a loro delle borse di studio onori la loro memoria, è una scelta che apprezzo molto", le parole diagli Stati generali dei. - "Mi voglio unire al ...Così la presidente del Consiglio Giorgiaha ricordato, in un videomessaggio inviato agli Stati generali dei, l'amica Nicoletta Golisano, una delle donne uccise lo scorso ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un videomessaggio inviato all'assemblea dei."Sarà una sfida intensa - ha aggiunto - ma sarà anche una sfida entusiasmante. Un ...

Stati Generali dei Commercialisti, videomessaggio del Presidente Meloni Governo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Videomessaggio della premier all'Assemblea: il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo all`inizio ...