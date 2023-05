Mazzola | «L’Inter è qualcosa che hai nel cuore! Di Stefano un mito»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023)racconta il significato dell’essere interista. L’ex leggenda delha poi parlato di Didel Real Madrid e suo grandissimo idolo LEGGENDA ? In collegamento su Radio Nerazzurra, il grande Sandroripercorre qualche aneddoto di carriera: «Cos’èche hai nel cuore, quando vedi una cosa di calcio la vedi solo nerazzurra. Non ci sono altri colori. Nella Coppa dei Campioni in finale contro il Real Madrid, il grande Alfredo Dimi venne in contro e mi disse “Sai tu sei bravo”. E lì per me fu già come vincere la coppa. Idolo. Ricordo che prima della partita, tutti i miei compagni andarono a salutare i tifosi, mentre io rimasi in mezzo al campo impalato a guardarlo. Gli guardavo ...