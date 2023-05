Maurizio Costanzo | prima di morire ha pronunciato queste parole | impossibile non versare una lacrima

(Di giovedì 4 maggio 2023) Giorgio Assumma racconta gli ultimi momenti con l’amico, giornalista e conduttore televisivo amatissimo da tutti gli italiani, è venuto a mancare solo poco tempo fa, nel mese di febbraio, lasciando tutti noi con l’amaro in bocca. Il giornalista più amato della televisione italiana ha avuto alle spalle una lunghissima carriera nel corso della quale ha dato un grandissimo contributo al mondo della televisione e anche del giornalismo. Con grande umiltà e bontà ha saputo entrare nel cuore degli italiani, creando un legame con il suo pubblico insolito per un conduttore televisivo. La sua tragica scomparsa, che è avvenuta in seguito a complicazioni dovute a problemi di salute, ha sconvolto tutti tra parenti e amici più stretti che non se lo sarebbero mai aspettati, ma ...

L'avvocato Giorgio Assumma, che è stato legale e grande amico del compianto, ha rivelato ulteriori dettagli in merito alla truffa in cui è stata coinvolta Milly Carlucci, spiegando ...A differenza però degli appuntamenti soliti del pomeriggio questa puntata speciale andrà in onda in diretta (così com'è accaduto per i funerali di). In attesa di scoprire gli ospiti ...Oltre aIorio e Liberato Passarelli, altri due commercialisti morti, tra il 2008 e il 2009,...Leo . "A settembre ci sarà la nota di aggiornamento vediamo quale sarà l'andamento dei ...

Suor Germana e l'amore per la cucina al "Maurizio Costanzo Show" 1997 TGCOM

De Martino non ha mai fatto mistero della grande riconoscenza, del rispetto e dell'ammirazioni nutriti per la moglie del compianto Maurizio Costanzo. Su di lei dice: "A riportarmi coi piedi per terra ...Il desiderio dell'anziana in una lettera scritta a mano e consegnata alla nipote: rivedere i suoi ex compagni di classe del liceo Giulio Cesare di Roma ...