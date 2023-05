Matteo Messina Denaro | a quanto ammonta il suo patrimonio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ildia circa 4 miliardi di euro tra soldi, case e opere d’arte, imprese e molto altro ancora. Il noto boss mafioso, arrestato da poco tempo, fa discutere per gli averi raccolti durante la sua lunga attività malavitosa. Il Sole 24 ore parla di una stima, fatta probabilmente per difetto, delsequestrato al prestanome del boss catturato dopo ben trent’anni di latitanza. In merito aritrovato appartenente al boss si parla di grande distribuzione commerciale, immobili, villaggi turistici, impianti eolici e opere d’arte ottenute grazie a Giovanni Franco Becchina tacciato da alcuni pentiti di essere ricettatore di reperti archeologici per la famiglia di. Gli inquirenti ...

Più che al tramonto (l'operazione che ha portato alla cattura diDenaro si chiamava così) forse siamo davanti a una nuova alba. Gli indizi portano a uno scenario che solo ora gli investigatori stanno decifrando in tutta la sua complessità, con l'...Il leader dei Verdi Angelo Bonelli torna ad attaccareSalvini per il futuro ponte sullo stretto di. Dove si trova e perché è crollato il viadotto . Le repliche dei politici . Bonelli ..."In occasione dell'edizione che sarà ricordata anche e soprattutto per essersi svolta nell'anno dell'arresto diDenaro " ha dichiarato il presidente della Civitas Castelvetrano , ...

E' stata accesa davanti al palazzo di giustizia 'Giovanni Selis' la fiaccola della memoria e della legalità nell'ambito del Memorial day 2023, evento che vuole ricordare le vittime del dovere, del ter ...Il leader dei Verdi Angelo Bonelli torna ad attaccare Matteo Salvini per il futuro ponte sullo stretto di Messina. Non si fermano da ore le piogge incessanti, in un’emergenza climatica che sta ...