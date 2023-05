(Di giovedì 4 maggio 2023) Sergioha inviato un messaggio alla conferenza "The State of the Union" che si tiene a Firenze. Un'occasione per fare il punto sulla situazione dell'Unione Europea di fronte alla crisi ...

Sergioha inviato un messaggio alla conferenza "The State of the Union" che si tiene a Firenze. Un'occasione per fare il punto sulla situazione dell'Unione Europea di fronte alla crisi creata ...La destra al governo hala maschera di moderazione, indossata giusto qualche mese per ... sposterà lo sguardo verso il Colle per capire se il Presidente Sergiomuoverà qualche ...E tra chi non condivide quelle affermazioni del Presidentee non solo, c'è, oggi, una ... dalle donne stesse, speso per (o megliosul piatto) della costruzione di una società diversa ...

Mattarella: “La Ue ha gettato le fondamenta per una pace duratura, ora serve unità” Globalist.it

In occasione del discorso per la festa dei lavoratori, il presidente Mattarella si è rivolto allo Stato: il precariato non è il sistema adeguato per garantire crescita e sviluppo. Ecco cosa ha detto.Un lungo applauso accoglie Sergio Mattarella quando varca l’ingresso dello stabilimento della Landi Renzo di Reggio Emilia, nel cuore del distretto emiliano della meccatronica. «Viva ...