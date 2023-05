Masters 1000 Madrid 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali venerdì 5 maggio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di. Ci si avvia verso la conclusione dei due tornei e, delinata la finale femminile, a scendere in camposaranno le duemaschili. Ad aprire ilci saranno Carlos Alcaraz e Borna Coric, mentre in sessione serale la sorpresa Aslan Karatsev sfiderà il vincente del match tra Tsitsipas e Struff. Di seguito ilcompleto.VENERDI’ 5Ore 16:00 – (1) Alcaraz vs (17) Coric Ore 20:00 – Karatsev vs (LL) Struff o (2) Tsitsipas SportFace.

...6(3) 6 - 4 Un parziale di 11 punti a 2 - a cavallo del tie - break del primo set e il primo gioco del secondo parziale - consegna nei fatti ad Arslan Karatsev la prima semifinale in un...A provare a sbarrargli la strada sarà il croato Borna Coric , che mai prima d'ora, si era spinto fino a una semifinale di unsulla terra rossa. Il numero due della Race proverà a bissare ...Dopo Alcaraz e Coric, Aslan Karatsev è il terzo semifinalista deldi Madrid 2023, in corso presso la Caja Magica della città iberica. In quarto di finale che vedeva in campo due protagonisti di certo non attesi alla vigilia, il russo si è imposto per 7 -...

Nel quarto di finale del Mutua Madrid Open, Zhizhen Zhang si avvicina alla semi sino al 3-0 a proprio favore nel tie-break del primo set, ma poi lascia spazio a un Karatsev più solido, che chiude in d ...