Masters 1000 Madrid 2023 | Karatsev in semifinale a suon di vincenti | battuto Zhang

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo Alcaraz e Coric, Aslanè il terzo semifinalista deldi, in corso presso la Caja Magica della città iberica. In quarto di finale che vedeva in campo due protagonisti di certo non attesi alla vigilia, il russo si è imposto per 7-6(3) 6-4 sul cinese Zhizheng, che vede così concludersi la sua meravigliosa settimana.nel corso degli ultimi anni ci ha certamente abituato a periodi di buoi più totale alternati con tornei in cui improvvisamente ritrova il suo tennis e la sua potenza. Ecco, asta avvenendo questo. Un altro match senza perdere il servizio, condito da ben 30 colpi, l’accesso alle semifinali e già 70 posizioni guadagnate virtualmente in classifica. Il russo, ...

La favola di Zhizhen Zhang si interrompe ai quarti di finale deldi Madrid. Il primo cinese a entrare tra i primi otto in unsbatte infatti contro Arslan Karatsev , n°121 del ranking, ma già capace di entrare in Top - 20 dopo la storica semifinale agli ...

Aslan Karatsev è in semifinale del Masters 1000 di Madrid. Prima semifinale in un "1000" della carriera per il giocatore russo che batte 7-6(3) 6-4 Zhizhen Zhang e arriva alla sua settima vittoria con ...Si interrompe la favola di Zhizhen Zhang, primo cinese a raggiungere i quarti in un Masters 1000: Arslan Karatsev, n°121 del mondo, vince 7-6, 6-4 e vola in semifinale dove sfiderà il vincente di ...