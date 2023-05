Massimiliano Ossini | “Un passo dal cielo 7” sarà la guest star della sesta puntata

(Di giovedì 4 maggio 2023), “Undal7?la: interpreterà l’inedito ruolo di Doc Continua la stagione d’oro diche dopo aver chiuso in crescita l’edizione 2022/2023 di Linea Bianca, prosegue con la sua nuova Uno Mattina, in onda tutti i giorni alle 8.55 sulla prima rete Rai. Ossini, ormai amato volto Rai del mattino, regala da settembre 2022, dal lunedì al venerdì, sorrisi e ottimi risultati con la sua “rivoluzione gentile”, grazie a temi di attualità, lifestyle e ambiente che porta quotidianamente con cordialità e autenticità nelle case degli italiani, dando puntualmente il buongiorno agli italiani. Leggi anche –> Ginevra Lamborghini, parola d’ordine del ...

in "Undal cielo 7" .scrive sul suo profilo Instagram: "Fare l'attore era il mio sogno di quando ero bambino, iniziai proprio a teatro e il destino mi ha portato ...Undal cielo 7: tutto pronto per l'episodio con protagonistaE ora non resta dunque che vedere come se la caverànel ruolo di doc nella puntata di Undal ...Nella settima puntata, invece, la guest star ècome segnalato dalla pagina ufficiale Instagram di Lux Vide. Dov'è girato Undal Cielo 7 Dopo il trasferimento nella stagione ...