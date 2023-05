Mario Adinolfi difende Laura Chiatti dopo la sua dichiarazione in tv

(Di giovedì 4 maggio 2023)condanna le critiche ricevute dall’attricee spezza una lancia in suo favore.A due giorni dalla polemica che ha investito, che a Domenica In ha detto che non tollera «l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Mi abbassa l’eros, me lo uccide», interviene un difensore d’eccezione: è

difende Laura Chiatti: 'Ormai la femminilità è un tabù' ''La forza di Laura Chiatti è stata quella di affermare che uomo e donna sono diversi''.attraverso l'Adnkronos scende in campo a favore di Laura Chiatti, attaccata sui social per aver detto in diretta a 'Domenica in' che non tollera ''l'uomo che si mette a fare il letto, ...Da www.leggo.itFA IL BAGNO NUDO IN PISCINA A due giorni dalla polemica che ha investito Laura Chiatti, che a Domenica In ha detto che non tollera 'l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'...Mi abbassa l'eros, me lo uccide', interviene un difensore d'eccezione: è, che all'Adnkronos condanna le critiche ricevute dall'attrice e spezza una lancia in suo favore. 'La forza di ...

Adinolfi: ''Attacchi a Laura Chiatti frutto di deriva ideologica gender'' Adnkronos

Dopo aver divorziato dalla prima moglie, il fondamentalista Mario Adinolfi si è risposato in tuta e scarpe da ginnastica con una ragazzina molto più giovane di lui.Dato che Mario Adinofli è un teorico della sottomissione femminile, non stupisce che sia sia eccitato davanti alle parole di Laura Chiatti.