Marino da brividi | “Il progetto del Napoli è come se fosse un nipote che ritrovi”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Manca poco ormai al fischio d’inizio. Alla Dacia Arena Udinese esi sfideranno nella 33^ giornata di campionato. Non una partita normale per gli azzurri che potrebbero conquistare aritmeticamente lo scudetto tanto desiderato dopo 33 anni dall’ultimo. Nonostante la vittoria della Lazio sul Sassuolo aldi Spalletti basterebbe un pareggio e lasciando il destino nelle proprie mani. Nel pre-partita è intervenuto Pierpaolo, direttore sportivo dell’Udinese, ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: “Samardzic? Loro sono molto attenti, abbiamo anche ottimi rapporti con le società. Calciatori di talenti ce ne sono però le informazioni ci dicono che sono attenzionati un paio di giocatori nostri”. “C’è un acquisto di quest’anno delche è stato determinante? Kvaratskhelia che ha dato quel ...

