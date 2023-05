“Maria De Filippi positiva al Covid” | Amici | semifinale a rischio

Ad Amici 22 c'è da registrare una forte lite tra Wax e Maddalena. Il cantante vorrebbe vedere un film, mentre la ballerina vuole continuare ad ascoltare musica. Dopo un batti e ribatti, Wax strappa il ...A ciò si aggiunge il fatto chede, spiegando all'altoparlante le regole e i criteri di valutazione per il premio assegnato dalla radio, ha comunicato con gli allievi mentre questi ...Il Covid non ferma Amici diDe. La semifinale del talent show di Canale 5 era in bilico per un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo motivo c'era la possibilità ...

A volte gli allievi tradiscono la fiducia dei loro maestri. Sembra sia accaduto questo anche tra Isobel e Alessandra Celentano.Il Covid non ferma Amici di Maria De Filippi. La semifinale del talent show di Canale 5 era in bilico per un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo.