Maria De Filippi | ecco quanto vale la sua società di produzione Fascino | “Utili per 12 milioni con 11 | 6 milioni di dividendi in 3 anni per la conduttrice”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un 2022 da incorniciare per, ladicontrollata al 50% daDee al 50% da Mediaset. I successi in tv sono noti e riconosciuti: da “Tu si ques” a “C’è posta per te“, da “Amici” a “Uomini e Donne”, oltre alle iniziative di Witty Tv a cui si aggiungeranno da fine giugno il ritorno su Canale 5 di “Temptation Island” e, molto probabilmente, dalla prossima stagione il reality “La Talpa”. Il quotidiano “Italia Oggi” ha fatto i conti in tasca al mondosegnalando i 75,3di euro di ricavi nell’anno 2022, con una crescita del 14,8% rispetto al 2021. Glisfiorano i 12di euro, anche in questo caso in forte crescita rispetto ...

Ad Amici 22 c'è da registrare una forte lite tra Wax e Maddalena. Il cantante vorrebbe vedere un film, mentre la ballerina vuole continuare ad ascoltare musica. Dopo un batti e ribatti, Wax strappa il ...Il Covid non ferma Amici diDe. La semifinale del talent show di Canale 5 era in bilico per un focolaio che vede protagonisti 4 allievi e alcuni membri del personale tecnico. Per questo motivo c'era la possibilità ...La produzione non si è ancora espressa in merito a un possibile slittamento della puntata , che rimane fissata per sabato 6 maggio, mentre sulla presunta positività diDenon ci sono ...

Scopri tutte le novità legate al mondo della TV. Rimani sempre aggiornato con le ultime novità, i gossip e le anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni.Ad Amici 22 è successo proprio ciò che nessuno avrebbe mai voluto accadesse: quattro allievi positivi alle porte della semifinale del talent. A causa di questo problema, la produzione per giorni non h ...