Maria | chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi | età | compleanno e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto pronto, come sempre, per il classico e imperdibile appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’ex signorina buonasera Gabriella Golia, anchee il maritoche rilasceranno una toccante intervista sulla loro famiglia. E testimonieranno l’orgoglio e l’amore di una città, Napoli, che si prepara a festeggiare lo scudetto dopo ben 33 anni dall’ultimo trionfo con Diego Armando Maradona. Ma sapete tutto su di loro? Chi è l’adorata? La storia d’amore traeded ...