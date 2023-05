Maria Antonietta Cutillo | morta folgorata nella vasca da bagno L' amica che l' ha vista morire in videochiamata | ' Urlavi il mio nome | ho la

Ha urlato mentre era al telefono in videochiamata con la sua migliore amica . E lei l'ha vista morire in diretta.Cutillo è morta folgorata a 16 anni nella vasca da bagno mentre si trovava al cellulare. Fabi, l'amica che era al telefono con lei, ha lanciato l'allarme: ma per la giovane di ......Troncone. Caselle piene per l'ufficio inquirente dove mancano solo due sostituti (su 28) sotto il profilo dell'organico. Bruni, che da 6 anni guida la Procura di Paola (Cosenza), ha ...Montefalcione . Figlia unica di Rosa e Giuseppe Cutillo , strappata alla vita a soli sedici anni è il dramma senza fine diCutillo , morta l'altra sera nella vasca da bagno, stroncata da una scarica elettrica, sprigionata dal cellulare . Era al telefono nella vasca da bagno la sedicenne quando si è ...

Ha urlato mentre era al telefono in videochiamata con la sua migliore amica. E lei l'ha vista morire in diretta. Maria ...L’autopsia aiuterà a capire le cause, ma le ustioni che sarebbero state trovate su una mano sembrano non lasciare dubbi che la morte di Maria Antonietta Cutillo sia avvenuta per folgorazione. La dinam ...