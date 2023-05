Maresca arbitra Roma - Inter | Rapuano per Milan - Lazio

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Lega di Serie A ha reso noto le designazioni degli anticipi della 34.ma giornata di Serie A. Per quanto riguarda i primi due scontri diretti nella lotta per un posto in Champions League, il big ...

... il big match di San Siro tra Milan e Lazio in programma sabato alle 15 è stato affidato a Rapuano, mentre la sfida dell'Olimpico delle 18 tra Roma e Inter verrà diretta da. A Guida invece la ...Mou la passata stagione si era scagliato contronel post gara di Roma - Milan : "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi ...ChiSampdoria - Spezia La terna arbitrale e Var di Sampdoria - Spezia è cosi composta: Arbitro :di Napoli Assistenti : Colarossi - Capaldo IV Ufficiale : Paterna VAR : Doveri - Longo ...

Roma-Inter, arbitra Maresca: l’anno scorso polemiche con Mourinho ForzaRoma.info

Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno gli anticipi della 34ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma ...L'AIA ha designato, per gli anticipi della 34esima giornata, i seguenti arbitri: Rapuano per Milan-Lazio, Guida per Cremonese-Spezia e, come suddetto, Maresca per ...