Maremma d’aMare | il 12 | 13 e 14 maggio a Montalto Marina

(Di giovedì 4 maggio 2023)– È quasi tutto pronto per l’ottava edizione di “”, la fiera delle tradizionine, che dal 12 al 14si svolgerà a(Vt). Una kermesse che anche quest’anno vedrà butteri e cavallini dare spettacolo presso l’arena di Piazzale del Palombaro. Novità di questa edizione il “Sentiero delle tradizioni”: un percorso ludico-didattico per grandi e bambini all’interno della pineta comunale dover poter scoprire ed apprezzare gli animali e l’allevamento tradizionale di. Una terra che anche quest’anno ospiterà i gruppi di cavalieri e butteri provenienti da diverse parti d’Italia e avrà un grande ospite d’onore: Sofia Bacioia, pluripremiata campionessa di monta da lavoro e artista ...

