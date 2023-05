Marchesa Bona Frescobaldi | “Carlo III sarà un grande re Io lo conosco da 40 anni”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 4 maggio 2023) E' amica diIII d'Inghilterra da quasi 40, laMarchi, ossia da quando venne a Firenze con Diana, nel 1985, in occasione del suo primo viaggio ufficiale in Italia. Lae il marito, Vittorio, erede di una delle più antiche casate fiorentine, ospitarono l'allora principe e sua moglie.ha rilasciato una lunga intervista all'Adnkronos. Affermando: "Sì,unre.un re molto contemporaneo, attento a tutto ciò che accade nel mondo, non solo nel Regno Unito.un re adatto ai nostri tempi attuali, con una spiccata sensibilità ecologica"