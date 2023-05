Maradona sold out per l’evento speciale di questa sera

(Di giovedì 4 maggio 2023) . A dare la notizia il club azzurro sul proprio sito ufficiale Il Napoli ha annunciato che biglietti per perdialsono terminati. Si legge nel comunicato pubblicato dal club azzurro: “out al. Sono esauriti i biglietti per assistere aldicon i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli che avrà inizio alle ore 20.45 al Dacia Arena. I tornelli dello Stadioapriranno alle ore 18.” Lascia un like su facebook e seguici su twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

out allo stadio Diego Armandodi Napoli per poter assistere alla partita Udinese - Napoli di questa sera. I biglietti per poter accedere all'impianto sportivo di Fuorigrotta sono ...Sarà dunque un'altra notte di attesa per Napoli, e per le migliaia di tifosi attesi alper seguire dai maxischermi la partita del Friuli. Ci saranno altri match point (nella peggiore delle ...out allo stadio Diego Armandodi Napoli. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che ...

Calcio, stadio Maradona sold out per il match di stasera La Stampa

"Il Maradona è sold out. Tutti insieme per far sentire la nostra voce fino a Udine". Questo il post sul proprio profilo Twitter del Napoli, a poche ore ...Udinese-Napoli, lo Stadio Maradona è andato sold out, con i biglietti andati venduti nel giro di un'ora e mezza.