Mantova cerca residenti | dal Comune contributo di 150 euro al mese per un anno

(Di giovedì 4 maggio 2023) Centocinquantaalper uncome aiuto a chi ha un lavoro e prenderà la residenza a. Per aumentare il numero degli abitanti, il sindaco della città Mattia Palazzi ha deciso di adottare questo tipo diattirando persone che vengono da fuori e intendono trasferirsi, lavorando e pagando le imposte nellombardo. L’amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila(200 mila da settembre e altri 200 mila nel 2024) per finanziare ognicento domande, presentate da singoli individui e da nuclei familiari.

Sindaco: diverse aziende si stanno insediando a Mantova. "Ci saranno tante nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni" assicura il sindaco di Mantova in un'intervista al Corriere di Milano.

In città si apriranno 1.300 nuovi posti di lavoro nei prossimi due anni. Il sindaco Mattia Palazzi: contributo per chi si trasferisce. L'amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila euro ...