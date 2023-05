Manchester City | Haaland è storia | nuovo record di gol in Premier

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Erling, attaccante norvegese del, ha siglato ildi gol nelladellaLeague Stagione mostruosa per Erling, a segno anche questa sera contro il Fulham. Nel suo primo anno in Inghilterra sono già 35 i gol inLeague,assoluto per il campionato inglese. Il norvegese di proprietà delha superato il precedente primato di Andrew Cole e Alan Shearer, che riuscirono a segnare 34 gol in 42 partite.ha invece realizzati 35 reti in 33 presenze.