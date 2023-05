Maltempo | Emilia in ginocchio | in Calabria crolla un viadotto VIDEO

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 maggio 2023) Senza soluzione di continuità l’Italia passa ormai dalla siccità estrema alcon violente alluvioni. I cambiamenti climatici, che intensificano gli eventi meteo estremi, sono sotto gli occhi di tutti. InRomagna due persone sono morte per le piogge e gli allagamenti del 2 e 3 maggio, mentre insi è sfiorata un’altra tragedia simile a quella del Ponte Morandi a Genova nel 2018. A causa delè infattito un pezzo disulla Sila-Mare, nel Cosentino. Lo avevano chiuso poco prima. Altrimenti sarebbe stata una strage. Da sin., allagamenti in Romagna e il ponteto per la pioggia in. Foto Ansa/VelvetMag, la situazione in Romagna Adesso il meteo migliora e la situazione dei ...