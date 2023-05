(Di giovedì 4 maggio 2023) Continuano i disagi in Emilia-Romagna, a causa del, nonostante il miglioramento del meteo. Adesso la zona più critica è quella di, in provincia di Ravenna: sono proseguiti tutta la notte gli intervenenti di tamponamento della falla del Lamone. (LE FOTO - I VIDEO - LE CAUSE)

Continuano i disagi in Emilia - Romagna, a causa del, nonostante il miglioramento del meteo. Adesso la zona più critica è quella di, in provincia di Ravenna: sono proseguiti tutta la notte gli intervenenti di tamponamento della ......meteo migliora e la situazione dei danni delin Romagna è in via di lento miglioramento ma ancora rimangono importanti problemi. Nelle ultime ore la zona più critica è quella di...Ci sono anche due vittime nel bilancio del, che si è abbattuto sull'Emilia - Romagna, ... Diversa la situazione die Medicina, dove i soccorsi hanno dovuto impiegare i gommoni per ...

Maltempo: a Bagnacavallo ancora allagamenti per la piena Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...INTENSO MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA, ESONDAZIONI ED EVACAUZIONI - Come nelle attese un'intensa perturbazione ha interessato l'Emilia Romagna dove si sono registrate precipitazioni particolarmente abbon ...