Malattie rare | nasce ' Slafood' | chef e centri Nemo per alimentazione pazienti Sla

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - E’ stata presentata oggi, al Congusto Gourmet Institute di Milano, '', l’associazione che unisce il talento dell’associazione professionale cuochi italiani (Apci) per sostenere i progetti di presa in carico nutrizionale deiclinici. Più di 30...

... il network nazionale specializzato nella cura e nella ricerca sulla Sla e leneuromuscolari. Fondati su un approccio di cura multidisciplinare, hanno come mission il miglioramento della ...... specializzazione e attività ultraspecialistica, comprese lee la medicina di genere. Il corso garantisce crediti ECM per medici e infermieri (50 posti). Chi fosse interessato a ...... Giovanni Battista Ferrero e Margherita Silengo dell'Università di Torino, il laboratorio di Genetica medica edi Alfredo Brusco della Città della Salute di Torino e il dipartimento di ...

Malattie rare, scoperta causa sindrome della 'bimba di pietra', colpì la piccola Bea Adnkronos

(Adnkronos) – Identificata la causa della malattia genetica rarissima che colpì la piccola Beatrice Naso, morta a 8 anni, a febbraio 2018, a causa di una malattia che non aveva neanche un nome e che t ...