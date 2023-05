Magnani | «Serata tremenda | inspiegabile lo 0-3 dopo 45?! Scusate»

(Di giovedì 4 maggio 2023)chiede scusa ai tifosi del Veronail tremendo 0-6 contro l’Inter. Il difensore non riesce a capacitarsi il punteggiola fine del primo tempo CHIEDIAMO SCUSA ? Giangiacomo, ai microfoni ufficiali del club scaligero, si esprime sulla sonora sconfitta contro l’Inter: «È stata una, che non ci farà dormire stanotte. Nella prima mezzora abbiamo concesso poco e retto bene: purtroppo, a fine primo tempo, nemmeno noi siamo riusciti a capire cosa fosse successo. Abbiamo una grande possibilità. Dobbiamo chiedere scusa per la prestazione di stasera, soprattutto perché è arrivata qui nel nostro stadio. Però, come squadra, non dobbiamo focalizzarci su quello che è successo, non dobbiamo pensare al risultato, niente è compromesso: abbiamo fatto una grande ...

VERONA : Montipo 6; Faraoni 5, Hien 4.5 (17'st Coppola 5.5),5, Ceccherini 4.5 (37'st Cabal ... NOTE :serena, campo in discrete condizioni. Angoli: 7 - 2 per l'Inter. Recupero: 1', 4'. ...4:da dimenticare per lui. Non ne azzecca una che sia una, stendendo praticamente un tappeto rosso ai nerazzurri. Ceccherini 4: Prova da horror anche per il centrale, preferito a ...Commenta per primo Verona - Inter 0 - 6 Montipò 5: ha fatto il massimo per difendere la propria porta da tiri e conclusioni avversarie che arrivavano da tutte le parti, ma senza successo.5: molto lento nelle giocate, non riesce a chiudere quasi mai sugli avversari. Hien 4,5: una gara molto disordinata. Dzeko riesce a trovare svariati spazi ed anche la comunicazione con i ...

HELLAS VERONA-INTER 0-6 (31' Gaich (Aut.), 37' Calhanoglu, 38', 61' Dzeko, 55', 92' Lautaro Martinez)