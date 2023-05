Maggio di sorprese per i Samsung Galaxy S23 | non solo patch di sicurezza

(Di giovedì 4 maggio 2023) I possessori deiS23 potrebbero vivere un mese didenso di novità e belle. Tutti i dispositivi top di gamma (in ogni loro variante) hanno cominciato a ricevere ladidel corrente mese appunto nelle scorse ore. Per quanto l’update in questione sia già abbastanza importante per la correzione di falle anche gravi, all’orizzonte ci sarebbe anche un secondo rilascio previsto a breve. L’attualedidiinclude circa 70 correzioni di minacce software, tra quelle incluse nel versione del sistema operativo Google e quelle invece presenti nell’interfaccia One UI di. Procedere all’installazione del corposo pacchetto, permetterà di vedere garantita la ...

Uno spettacolo speciale, frae rievocazioni personali, che vede Gioele Dix in veste di ... al pianoforte Silvano Belfiore alle chitarre Savino Cesario Teatro Franco Parenti 17 - 21...Previste, da martedì 2 a domenica 14, grandicon ospiti, customizzazione a tema dei propri acquisti ed eventi sportivi, che permetteranno di conoscere da vicino il mondo del movimento ......nel corso della due giorni dedicata all'industria dei Media, del Digitale e delle ... Fino al 142023, si può partecipare liberamente a programma dei due giorni del FED 2023 (senza la ...

Boom nei musei il 1 maggio. I più visitati Molte sorprese ArtsLife

Che cosa succederà nell'ottava puntata di Pechino Express 2023, stasera 4 maggio dalle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming NOW: coppie in gara ed eliminazioni.